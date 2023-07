Laaer Singtage feierten Silbernes Jubiläum

Die beiden Höhepunkte des Chorseminars waren auch diesmal wieder das Konzert am Samstagabend in der Stadtpfarrkirche sowie die musikalische Gestaltung der Messe am Sonntagvormittag. So wurden beim Konzert vom Chor unter anderem anspruchsvolle Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Joseph Haydn oder auch Karl Jenkins dargeboten und durch solistische Beiträge und Vorträge des Vokalensembles „Stimmtoniker“ ergänzt. Mit Unterstützung eines kleinen Orchesters sang der Chor dann in der Messe am Sonntag die Missa Brevis in F von Joseph Haydn („Jugendmesse“).

Geleitet und getragen wurde dieses viertägige intensive Chorprojekt bereits zum siebenten Mal in bewährter Form von Maria Magdalena Nödl, welche es als Dirigentin und als musikalische Gesamtverantwortliche auch diesmal schaffte, dem Chor durch ihren professionellen Einsatz, ihre musikalische Präzision sowie durch ihre Empathie die wunderbarsten Töne zu entlocken.

In seinen Funktionen als Korrepetitor, Organist und Ensemble-Leiter begeisterte der erst 21-jährige Manuel Fröschl, welcher seit Dezember 2022 das Amt des Organisten der Schottenkirche in Wien innehat und auch Leiter des Laaer Kirchenchores „vocalitas“ ist. Außerdem wurde das diesjährige Team der Laaer Singtage durch Nadiya Khaverko verstärkt, die den Chor mit zusätzlicher Stimmbildung unterstützte und mit großer Lebendigkeit ebenfalls ein Ensemble anleitete.

Während der intensiven Probentage im wunderbaren Ambiente des Laaer Pfarrhofs hatte der Chor außerdem das Vergnügen, bei einem Vortrag des Arztes und Chormitglied Klaus Truckenbrodt mehr über die Symbolik der Vokale im menschlichen Körper zu erfahren. Darüber hinaus bereicherte die Volkstänzerin Vicky König die Veranstaltung, indem sie mit den Teilnehmern Kreistänze aus verschiedensten Ländern einstudierte.

Nach der Messe am Sonntag lud der Chor der Laaer Singtage mit all seinen Mitwirkenden zum offenen Singen und gemeinsamen Tanzen im schattigen Kirchenpark ein. Das traumhafte Sommerwetter, die bekannten Lieder sowie die einfachen Tänze motivierten zum gemeinsamen Verweilen in der Natur und begeisterte alle.