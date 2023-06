Weinviertler Chor sang in der Ewigen Stadt

Alle zwei Jahre findet eine Chorreise des bekannten Weinviertler Chores statt. Mehr als 60 Sänger und Angehörige des „A-Capella-Chor Weinviertel“ reisten vergangenes Wochenende in die ewige Stadt. Alle Teilnehmer hatten dank Julia Mayer die Möglichkeit, im Mutterhaus der De La Salle Schulbrüder willkommen geheißen zu werden und zu nächtigen.

Höhepunkte waren eine gemeinsame Stadtführung und die musikalische Umrahmung der Abendmesse in der Österreichischen Kirche „Santa Maria dell’Anima“. Auch die Festmesse in der „Chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli“ durfte der Chor auf Einladung des italienischen Militärordinariates gestalten. Michael Jedlička konnte diesen Auftritt durch seine Verbindungen zur italienischen Militärseelsorge in die Wege leiten. Besonders berührend waren dabei die Dankesworte des Zelebranten: „Eure Musik bringt mein Herz dem Himmel näher.“

Die Chorreise war für alle Mitreisenden ein schönes Erlebnis und eine gute Gelegenheit, die Chorgemeinschaft zu stärken – Reisen und Musik verbinden.