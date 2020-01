Möglich wurde diese großartige Spendensumme durch die Einnahmen aus dem Reingewinn der Show plus Geldern von Sponsoren – heuer Spenden vom Lions Club Weinviertel Nord sowie zur Verfügung gestellte Einnahmen des 1. Mistelbacher Schürzenjägerballs.

Wie alle Jahre wurde das Geld am Heiligen Abend von Kulturstadtrat Klaus Frank gemeinsam mit Stadträtin Ingeborg Pelzelmayer an bedürftige Familien in der Großgemeinde von Mistelbach übergeben.