Ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser: Die Benefizgala „Christmas in Mistelbach“ präsentiere sich heuer ein wenig besinnlicher. Aber: Noch nie waren so viele Mitwirkende auf der Bühne des Mistelbacher Stadtsaals. Und es gab einige Premiere.

Die Highlights? Sicher Lukas Rapp und Josi Wanderer, die „A Million Dreams“ aus „The Greatest Showman“ sangen und Theresa Furch, die bei Hubert von Goiserns „Herast es net“ nicht nur für den Gesang, sondern auch für das Trompetensolo sorgte. Ausgezeichnet auch Natalie Bielecka, Alina Himberger mit ihren Kollegen von der jungen Band Tonardo sowie Rosi Reimer und Petra Rutschka. Eine Klasse für sich waren Hubert Koci und seine Söhne Benjamin und Simon.

Erstmals dabei war die „Klane Partie“ der Blasmusik der NMS Asparn, des wahrscheinlich einzigen Schul-Musikvereines. Auch der Wildendürnbacher Chor „Dire Grenzgänger“ waren noch nie bei Christmas in Mistelbach, sie boten heimische Weihnachtslieder auf hohem Niveau. Die Jagdhornbläser aus Poysdorf und des Schützenvereines Mistelbach sorgten erstmals seit 16 Shows für Hornklang, die Kantorei St. Martin brachte Chormusik auf höchstem Niveau. Gerald Kastner aus Niederkreuzstetten, der Steirer Hermann Tödtling und Gottfried Riedl aus Schrick sorgten für besinnliche Texte. Einziger Schulchor heuer: Die NMS Mistelbach.

Moderiert wurde der Abend von Michael Jedlicka und „Christmas in Mistelbach“-Erfinder Klaus Frank, die sich in einem Videoclip auf die Suche nach Christkind und Weihnachtsmann machten, es auf Ibiza fanden und in harten Verhandlungen überzeugten, dass das Duo nächstes Jahr wieder bei „Christmas in Mistelbach“ auf der Bühne stehen wird.

Die Einnahmen des Abends, Gelder von Sponsoren und Spenden, die Veranstalter des Schürzenjägerballes hatten sich entschlossen, den Erlös für die Gala zu spenden, werden am Heilig Abend von Kulturstadtrat Klaus Frank und Stadträtin Ingeborg Pelzelmayer an bedürftige Familien in der Gemeinde verteilt.