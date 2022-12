Mistlebach: Viel Stimmung bei Benefiz-Christmas-Gala

Interessante Geschichten, sowie talentierte Stimmen konnten die Zuhörer diesen Samstag beim Benefitskonzert „Christmas in Mistelbach“ bezaubern. Wie auch die letzten Jahre führten Klaus Frank und Michael Jedlicka gekonnt durch die Show.

Angefangen haben Lukas Rapp und Eva Maria Gugganeder mit dem Lied „Ein Teil von meinem Herzen“. Dann trat die Theaterklasse Bühnenspiel unter der Leitung von Gregor Steiner auf. Aufgrund des Ausfalles vier Kinder musste das Stück noch wenige Stunden vor dem Auftritt geändert und ein Neues geübt werden. Aber die Truppe meisterte dies ohne Probleme. Eva Stubenvoll, auch Stubenfliege genannt, trat mit ihrer Eigenkreation „Weihnachten ohne di“ auf. Ebenfalls mit einer Eigenkreation aufgetreten ist Fabienne Odwody mit Klavierbegleitung von Norina Pesut.

Zum zehnten Mal bei Christmas dabei ist Theresa Furch. Heuer sang sie das Lied „Send my baby home“ von Andy Powell. Ebenfalls ein altbekannter Gast Johanna Wanderer sang zusammen mit Lukas Rapp „Regenbogenfarben“. Josef Schick las die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium als Gedicht vor. Der Schulchor der NNÖMS Mistelbach performte unter der Leitung von Irene Schacher „Lass es schneien“ und „Candy Cane Lane“. Der Schulchor der NNÖMS Gaweinstal unter der Leitung von Edith Rippl zeigte „May the Lord“ und „Be a light“ mit einer Tanzeinlage. Das Ensemble des BORGs Mistelbach unter der Leitung von Astrid Krammer sang „My desire“.

Für Lacher sorgte besonders das Video zur Übersetzung und Deutung von Weinviertler Begriffen mit Klaus Frank und Michael Jedlicka. Rosi Höss führte zuerst ihr Gedicht „Weihnachten“ auf und danach sang sie noch mit dem Ensemble Freudegesang. Die Unique Filles Pepper, zu deutsch einzigartig gefüllte Paprika, interpretierten ihre Version von „Kerzen, Karpfen und du“ von Josh. Sandra Schön-Schuckert sang mit Klaus Frank „He ain’t heavy, He’s my brother“. Die meisten Gesangstücke wurden durch die Stage Band unter der Leitung von Karl Berghauer und Johannes Grill begleitet. Traditionell wurde es bei der Aufführung des Volkstanzkreis Alt Simmering.

Leider fielen einige Gäste, wie Cordula Nossek und Hannes Rathammer, krankheitsbedingt aus. Als Ersatz lasen die Moderatoren immer zwischendurch einige amüsante Geschichte und Gedichte vor, wie zum Beispiel „Bundesheer und Weihnachten“.

Weihnachts-Show für den guten Zweck

Der Erlös der Einnahmen geht an einen Familienvater mit zwei kleinen Kindern, welcher todkrank ist und bald sterben wird. Die Rotarier Weinviertel-Marchfeld werden am Heiligabend die Summe überreichen. „Ich bin glücklich und dankbar, dass Christmas in Mistelbach wieder sein kann“, sagte Bürgermeister Erich Stubenvoll. Ausblick auf nächstes Jahr: Michael Jedlicka verpflichtete den Bürgermeister zum Singen eines Liedes mit den beiden Moderatoren bei der Show im nächsten Jahr.

