Heftige Diskussionen um eine notwendige Erhöhung der Abfallgebühren in der Gemeinde: Im Zuge einer Überprüfung hatte das Land NÖ festgestellt, dass die eingehobenen Abfallgebühren seit dem Jahr 2010 defizitär seien.

Insgesamt hatten sich Abgänge in der Höhe von 107.900 Euro zusammengeläppert. Anfang des Sommers kam weitere Post aus St. Pölten, in der der Gemeinde die Rute ins Fenster gestellt wurde: Entweder werde der Gebührenhaushalt in Ordnung gebracht oder Bedarfszuweisungen für Straßen- und Wegebau und das Freibad würden nicht ausgezahlt.

„Am 20. September wird es einen Anruf aus St. Pölten geben, und dann werden wir bekanntgeben müssen, was wir beschlossen haben“, sagte Bürgermeister Adolf Viktorik (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am 18. September: „Wenn wir eine zu geringe Erhöhung beschließen, wird das zurückgewiesen“, warnte er.

Neues Gebührenmodell errechnet

Der für Finanzen zuständige Geschäftsführende Gemeinderat Karl Toifl (SPÖ) sowie SPÖ-Zukunftshoffnung und Mitarbeiterin bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft Monika Ryglewska-Wood errechneten ein neues Gebührenmodell, das mit einer moderaten Anhebung der Gebühren in der Nicht-GAUM (Gemeindeabfall- und Umweltverband Mistelbach)-Mitgliedsgemeinde auskommen würde.

„2012 wurde bei der Gebührenfestlegung absichtlich eine Unterdeckung eingerechnet. Diesen Fehler dürfen wir nicht wieder machen“, warnte Toifl vor den Fehlern der früheren ÖVP-Gemeinderegierung.

Für Vizebürgermeister Johannes Freudhofmaier (ÖVP) waren darin die Personalkosten - die bis vor ein paar Jahren nur fragmentarisch im Rechnungsabschluss ausgewiesen waren - zu hoch bewertet. Außerdem sollten die Einnahmen aus der Bauschuttmühle stärker bewertet werden, was Bürgermeister Adolf Viktorik ablehnte: „Es muss sich so ausgehen.“

Der Gegenantrag der fraktionslosen Christine Kiesenhofer, die Entscheidung zu verschieben, wurde von allen anderen Gemeinderäten abgelehnt. Der Bürgermeisterantrag wurde schlussendlich gegen eine Gegenstimme und drei Enthaltungen angenommen.