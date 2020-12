Montag und Dienstag bot das Land NÖ kostenlos einen Antikörper-Coronatest in Korneuburg an. Doch vielen war das zur virologischen Absicherung vor den Feiertagen zu früh. Entsprechend reagierten die Apotheken in Laa und Mistelbach und bieten vor den Festtagen entsprechende Nasen- und Rachenabstriche an:

„Wir haben auch mit Überraschung festgestellt, dass wir die einzige Apotheke im Umkreis sind, die Corona-Antigen-Schnelltests anbietet“, sagt Theresia Waigner von der Apotheke in Laa: „Wir haben mit der Testung am Montag 14. Dezember begonnen und können zwei bis drei Tage pro Woche für Termine anbieten.“ Diese Woche gab es nach der Massentestung erwartungsgemäß wenig Nachfrage, nur fünf Termine pro Tag.

„Vor den Weihnachtsfeiertagen, ist die Nachfrage sehr groß, am 22. Dezember testen wir den ganzen Tag durch, da viele angeben, es zum Schutz der Verwandten zu machen“, berichtet die Apothekerin: „Wir erleben die Kunden also als sehr verantwortungsbewusst und wir freuen uns, dass das Angebot angenommen wird“, sagt Theresa Waigner.

Die Apotheke in Mistelbach bietet Antigen-Coronatests am 23. und 24. Dezember zwischen 8 und 18 Uhr an. Kosten: 25 Euro. „Der Test wird in der Apotheke Mistelbach unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen per Nasenrachenabstrich in einem separaten Raum durchgeführt“, sagt Apotheker Klaus Dundalek: „Der Test wird ausschließlich bei symptomlosen Menschen durchgeführt“. Wenn akute Symptome auftreten, dürfen die Kunden nicht kommen – so wie bei den Massentests in der Woche zuvor. „In solchen Fällen bitten wir, sich an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden“, sagt der Apotheker.