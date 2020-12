Corona: Bezirk Mistelbach liegt wieder unter 50er-Marke .

Die Richtung stimmt: Am 23. Dezember gab es in NÖ nur zwei Bezirke, in denen der Siebentages-Index unter 50 positive Fälle pro 100.000 Einwohner lag: Horn (48,5) und Mistelbach (48,9). Der Weinviertler Bezirk setzt damit kurz vor Weihnachten seinen positiven Trend fort. Obwohl der Bezirk seit Anfang Dezember unter dem Schwellwert von 100 liegt – einzige Ausnahme war ein kurzes Ansteigen nach den bei den Coronamassentests am 11. und 12. Dezember aufgespürten Fällen, lässt die Coronakommission Mistelbach auf Status rot.