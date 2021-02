Problemlos lief der erste Testtag in Wildendürnbach ab: In den 1,5 Stunden am Sonntagvormittag kamen 300 Personen, der anwesende Tester wechselte von einer Testkoje zur nächsten, die Wartezeit konnte auf 15 Minuten maximal beschränkt werden: „Ich könnte springen vor lauter Stolz“, freut sich Bürgermeisterin Manuela Leisser: „Mein Team ist einfach spitze“.

Gekommen waren übrigens viele, die sich für den Friseurbesuch freitesten wollten bzw. auch Grenzgänger aus Tschechien, die die Testmöglichkeit nutzten.

In Wildendürnbach wird jede Woche am Sonntag (10-11 Uhr), Montag und Donnerstag (je 18-19 Uhr) getestet.