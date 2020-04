„Diese Bewilligungssumme ist für derzeit 1.354 Beschäftigte in unserem Bezirk reserviert", sagt Mistelbachs AMS-Leiterin Marianne Bauer: "Wir genehmigen laufend Anträge. Diese Zahlen werden daher noch deutlich steigen.“ Niederösterreichweit werden täglich 500 Anträge auf Kurzarbeit genehmigt. Das AMS rechnet damit, dass jede/r vierte bis dritte Beschäftigte in NÖ im Zuge der Coronakrise in Kurzarbeit sein wird.

„Über jede Person, die nicht arbeitslos wird, sondern stattdessen in Kurzarbeit geht, bin ich froh", sagt Bauer: "Es bedeutet weniger persönliches Leid, mehr Einkommen, mehr Kaufkraft und Sicherheit für die Betriebe, wenn sie nach der Krise wieder durchstarten.“ Das neue Kurzarbeitsmodell garantiert den Arbeitnehmen 80 bis 90 Prozent ihres bisherigen Nettogehaltes. Diese Ersatzleistung ist damit deutlich höher als der Arbeitslosengeldbezug. Arbeitgeber bekommen die ausgefallene Arbeitszeit vom AMS pauschal ersetzt.

„Die Gesamtzahl der Anträge ist noch nicht abgearbeitet und es kommen täglich weitere Ansuchen herein“, erklärt Bauer. Betriebe, die Kurzarbeit beim AMS beantragt haben, können bereits in Kurzarbeit arbeiten. Die Bewilligung durch das Arbeitsmarktservice erfolgt im Nachhinein. „Wir arbeiten auf Hochdruck, der aber in jedem Fall eine präzise Prüfung vorangehen muss. Viele Anträge sind leider lückenhaft, woraus jede Menge Rückfragen entstehen. Das verzögert die Bearbeitung“, so Marianne Bauer. Auf jedem Fall bittet das AMS Mistelbach die betroffenen Unternehmen um Geduld und verspricht: „Kein Antrag geht verloren, niemand braucht sich sorgen, Geld zu verlieren“, so AMS-Mistelbach-Chefin Marianne Bauer

Mit Ausbruch der Coronakrise Mitte März ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Mistelbach um ca. 1.000 Personen gestiegen.