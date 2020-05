„In den letzten Wochen sind vor allem ältere Personen nicht mehr gekommen. Jetzt pendelt es sich wieder ein“, erzählt Anna Steindl, Obfrau des Sozialmarktes Wolkersdorf: „Aber alle waren sehr dankbar, dass wir in der Krise geöffnet hatten. Dies war nur möglich, weil Jugendliche den Dienst der Helferinnen aus der Risikogruppe übernommen haben.“

Der Einkauf im Sozialmarkt ist derzeit nur mit Mundnasenschutz möglich, ins Geschäft darf nur jeweils eine Person: „ Und nach jedem Einkauf wird desinfiziert“, erzählt Steindl. Werk kommt zum SOMA? „Ältere, Alleinerzieherinnen, Alleinstehende“, fasst die Obfrau die Zielgruppe des Wolkersdorfer Sozialmarktes zusammen: „Derzeit gibt noch keine erhöhte Nachfrage, weil der notwendige Einkaufspass bei der zuständigen Gemeinde gelöst werden muss und es Einkommensgrenzen pro Haushalt gibt.“ Diese Grenzen, 1.200 Euro für Alleinerzieher, 1.500 Euro bei Paaren und pro Familienmitglied zusätzliche 195 Euro, wurden schon vor der Coronakrise hinaufgesetzt, um helfen zu können und genügend Ware vorhanden war und ist.

Diese kommen von Supermärkten, privaten Spendern, Landwirten und von Spenden vom Erntedank der Pfarre. „Da wir keinen Mitgliedsbeitrag haben, wäre künftig eine vorübergehende kurze Betreuung sicher möglich.

Jene, die bisher SOMA nicht gebraucht haben, haben uns oft nicht realisiert. Da ist jetzt Öffentlichkeitsarbeit gefragt“, sagt Steindl: „Es ist keine Schande hier einzukaufen. SOMA hat neben dem sozialen auch einen ökologischen Aspekt.“

Will man den Wolkersdorfer Sozialmarkt unterstützen, was wird gebraucht? „Mangelwaren sind natürlich Waschmittel, Öl, Essig, alles mit langem Ablaufdatum“, weiß Obfrau Anna Steindl.

Knapp 200 Personen in ca. 75 Familien werden jede Woche von der Team Österreich Tafel Mistelbach mit dem Notwendigsten versorgt. Und erlauben des die Ressourcen, dann werden die Hilfsgüter auch zu nicht mobilen Familien direkt nach Hause geliefert und kontaktlos vor der Tür abgestellt. „Aber das ist Abhängig davon, wie weit wir Helfer haben, die bereit sind, nicht nur Zeit, sondern auch ihren Treibstoff zu opfern“, heißt es aus der Tafel. Die Tendenz bei den Tafelbesuchern ist leicht steigend. Was hat sich die die Krise geändert? „Nichts. Nur die Ausgabe dauert ein bisschen länger, weil nur drei oder vier Personen gleichzeitig in die Ausgaberäumlichkeiten dürfen“, sagt Organisatorin Tunsnelda Mrazek. Für Kunden, die nicht in die Räumlichkeiten in der Gewerbeschulgasse gehen wollen, gibt es fertig gepackte Pakte im Hof vor der Eingangstür. Womit kann man die Team Österreich Tafel Mistelbach untersützten? „Mit haltbaren Lebensmittel (Reis, Teigwaren, Zucker, Salz usw. ) von Firmen, Vereinen und Privatspendern“, sagt Mrazek: „Und mit Arbeitskraft bei jenen, die mitarbeiten wollen.“