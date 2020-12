44,2 Prozent aller Bewohner im Bezirk Mistelbach nahmen am 12. und 13. Dezember an den Corona-Massentests in allen Gemeinden teil: Insgesamt ließen sich 33.453 Menschen durch Abstrich in Nase oder Rachen testen, insgesamt 44 Personen wurden positiv getestet. Der Bezirk Mistelbach zählt damit zu jenen Bezirken, in denen prozentuell gesehen die meisten Menschen zum Nasen- oder Rachenabstrich gingen.

Meisten positiven Tests in Wildendürnbach

Die meisten positiv Getesteten gab es mit fünf in Wildendürnbach, vier wurden in Falkenstein, Laa und Mistelbach positiv auf das Coronavirus getestet, drei jeweils in Drasenhofen und Wolkersdorf. „Bei uns waren die Tests nicht eindeutig, nach Beratungen des Fachpersonals haben wir die Betroffenen vorsichtshalber auf positiv gestellt“, sagt Wildendürnbachs Bürgermeisterin Manuela Leisser. Es müssen ohnehin alle Positiven anschließend zum PCR-Test. „Sollten diese Menschen Covid-positiv sein, dann haben wir genau das bewirkt, was wir wollten: Rausfiltern derer, die das Virus in sich tragen und eventuell keine Symptome haben“, sagt Leisser.

„Vor allem die Risikogruppen haben sich angemeldet“, weiß Poysdorfs Stadtrat David Jilli: „Stärkste Gruppe waren die 50 bis 65-Jährigen gefolgt von den über-65-Jährigen. Sie haben Sache sehr ernst genommen.“ Die höchsten Teilnahmequoten gab es übrigens in Falkenstein, Fallbach, Herrnbaumgarten, Pillichsdorf und Gnadendorf – hier gingen über 50 Prozent der Wohnbevölkerung zum Test. Faktisch lag der Prozentsatz vermutlich auch in anderen Gemeinden über 50: Denn nicht testen gehen mussten Kinder bis sechs Jahre, Menschen die derzeit erkrankt sind und Personen, die berufsbedingt ohnehin regelmäßig getestet werden.

„Wichtig war der Probegalopp am Freitag mit der Testung der Helfer“, sagt Jilli, hier wurden alle Abläufe einmal durchgespielt und auch erste Erfahrungen mit dem EDV-System gesammelt: „Das war weit besser, als jenes, das vor einer Woche bei der Lehrertestung verwendet wurde“, kennt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll den Vergleich. Gaweinstals Vizebürgermeisterin, die im Turnsaal der Mittelschule Gaweinstal als Gemeindevertreterin und bei der Registrierung im Einsatz war, bestätigt: „Wir hatten nur einmal einen Ausfall von einer Minute.“

Auch Bundesheer und Rotes Kreuz im Einsatz

Im Einsatz waren nicht nur zahlreiche Freiwillige und Gemeindemitarbeiter, sondern auch Rotes Kreuz und Bundesheer. Ersteres war in zahlreichen Gemeinden vorallem bei der Testabnahme im Einsatz, das Bundesheer hatte Soldaten in 18 Gemeinen im Bezirk zur Unterstützung abgestellt, in Asparn erledigte ein Heeres-Diplomkrankenpfeger sogar als einziger der Gemeinde die Nasenabstriche.

Bewehrt hat sich auch das System der fix eingeteilten Zeitslots bei der Testung: Keine Staus, keine Wartezeiten, die meisten Getesteten berichteten von zehn Minuten, die die gesamte Testung gedauert habe.

Weil das System so gut funktioniert hat, sollen auch die Massenimpfungen im Jahr 2021 ähnlich organisiert werden.