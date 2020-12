Was den Prozentsatz bei den Anmeldungen verglichen mit der Wohnbevölkerung betrifft, ist der Bezirk Mistelbach spitze: Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl haben sich 44,5 Prozent für einen Coronatest auf www.testung.at angemeldet. Zieht man von den 75.625 Bewohnern des Bezirks jene ab, die nicht testen müssen, also alle unter Sechsjährigen, jene Personen, die ohnehin wöchentlich getestet werden, die Klinikpersonal oder Personen die derzeit ohnehin an Corona erkrankt sind oder in Absonderung sind, ist der Prozentsatz noch höher. Und: Man kann sich noch anmelden.

Getestet wurden mit Stand 12. Dezember, 19 Uhr insgesamt 19.123 Personen, bei 32 war der Antigen-Schnelltest positiv. Diese Personen bekamen ein SMS und müssen jetzt beim Test-Drive-in beim Bauhof Mistelbach einen Abstrich für einen PCR-Test machen, um das Ergebnis abzusichern.

60 Tests waren ungültig: Hier waren entweder die Testkits fehlerhaft oder es beim Abstrich etwas schief gegangen. Diese Personen können, wenn sie wollen, den Test wiederholen.

Wo gab es die meisten positiven Testungen? Am Samstagabend waren in Wildendürnbach fünf Tests positiv, in Falkenstein vier und in Laa, Mistelbach und Drasenhofen je drei. Den ersten positiven Test bei der Massentestung im Bezirk gab es übrigens bereits am Freitag: Ein Helfer bei einer der Teststraßen wurde positiv getestet.

Das erste Feedback der Getesteten: Tolle Organisation, rasche Abwicklung: "In zwei Minuten war ich durch", erzählte ein Getesteter. Entsprechende Erlebnisse teilten am Samstag auch viele Menschen in den sozialen Medien.