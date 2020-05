Die Kinderbetreuung im Zwergenland und in den Kindergärten kann bei Bedarf tageweise in Anspruch genommen werden. Auch die Schulen sind bei Bedarf in der Betreuung der Schüler bereits jetzt aktiv.

Ab 15. Mai soll ja dann stufenweise der Schulbetrieb wieder beginnen. Das Wertstoff Sammelzentrum hat zu den regulären Terminen geöffnet.

Natürlich immer mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz betonte der Bürgermeister.