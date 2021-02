Mistelbach: Angelobung nur am Kasernenhof .

„Normalerweise wären wir jetzt in Hochleithen und normalerweise wären jetzt Ihre Angehörigen hier“, sagte Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg. Stattdessen gab es nur eine Angelobung am leeren Kasernenhof in der Bolfras-Kaserne und einen Live-Stream für die Familie.