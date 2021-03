Osterhasen für PCR-Teststation-Team in Mistelbach .

Am 29. August 2020 nahm die Drive-in-Teststation in Mistelbach ihren Betrieb auf. NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig besuchte nun den Standort und informierte sich die über aktuellen Herausforderungen. Im Gepäck hatte die Landesrätin auch einen speziellen Ostergruß aus Schokolade, den sie als kleines Dankeschön für den Einsatz in den letzten Monaten an das Testteam übergab.