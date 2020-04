In einer ersten Aktion wurden daher Flugzettel verteilt. „Auch auf der Website www.poysdorf.at gibt es eine eigene Rubrik, in welcher die Poysdorfer Betriebe ihren Lieferservice anbieten können“, betont Bürgermeister Thomas Grießl.

Laufend ergänzt wird die Liste auf der Website und auch in der App „GEM TO GO Poysdorf“, wo neben allen Informationen zu Corona auch die Angebote der Betriebe zu finden sind.

Sehr aktiv ist Marion Mattner, die auf Vorbestellung die Pflanzen für den Garten nach Hause liefert. Getränke Hurter hat für den privaten Haushalt verschiedenste Angebote im Lieferservice. Er hat sich auch mit dem Kaufhaus und der Bäckerei Bauer zusammengetan und stellt so neben Getränken auch Bauers Lebensmittel zu.