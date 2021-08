In keinem Bezirk in NÖ ist der Prozentsatz an Vollimmunisierten höher, als in Mistelbach: Aktuell (Stand 5. August) haben 63,8 Prozent bzw. 48.180 den vollen Impfschutz. 69,1 Prozent (75.233 Menschen) sind zumindest ein Mal geimpft. Mit Stand 11. Juli waren es noch 49,1 bzw. 66,3 Prozent gewesen.

Mistelbach liegt bei den Impfzahlen knapp vor dem Bezirk Korneuburg - beide Weinviertler Bezirke waren auch bei den Massentests rund um den Jahreswechsel Spitzenreiter bei der Teilnahme gewesen.

An der Impfwilligkeit hat sich in den Gemeinden im vergangenen Monat kaum was geändert: In Kreuttal sind die meisten Menschen vollimmunisiert (69,7 Prozent) vor Falkenstein (68,8 Prozent) und Gnadendorf (68,3 Prozent). Neudorf ist mit 57,3 Prozent weiter das Schlusslicht im Bezirk, vor Asparn (57,5 Prozent und Hausbrunn (58,4 Prozent).

Aktuell sind 30 Menschen im Bezirk mit Corona infiziert, der sieben-Tages-Index steigt seit 11. Juli, an diesem Tag hatte der Bezirk Mistelbach letztmalig eine Nuller-Inzidenz, auf aktuell 18,5.

67 Prozent der Infektionsfälle im Bezirk konnten einer Infektionsquelle zugeordnet werden, 24 Prozent sind reiseassoziierte Fälle, 24 Prozent „sporadisch importierte Fälle“. Fälle mit symptomatischem Verlauf wurden keine gemeldet. Laut Unterlagen der Corona-Kommission waren 21 Prozent der im Bezirk Infizierten bis 19 Jahre alt, 46 Prozent zwischen 20 und 39. Über 65 Jahre war kein Infizierter.

Wie geht es mit dem Impfen weiter?

Die Impfstraße im Stadtsaal wird Mitte August den Betrieb einstellen. Mittlerweile kann man auch ohne Anmeldung kommen, Warteschlangen vor dem Impfzentrum gibt es kaum, meist dauert das Warten nach der Impfung länger, als das Anstellen.

Da die Zahl der Infizierten bei den Jungen hoch ist, die Durchimpfrate aber niedrig ist, überlegt man eine trendige Impfaktion mit niederschwelligem Zugang in der Mistelbacher Sommerszene. NÖ-weit sind in der Altersgruppe zwischen 12 und 19 Jahre gerade mal 29,2 Prozent, zwischen 20 und 29 Jahren 49,9 Prozent vollimmunisiert. Ein Termin wird noch bekannt gegeben.