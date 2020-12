Neben den „eigenen“ Patienten werden darüber hinaus alle Erkrankten aus dem ganzen Viertel betreut, die aufgrund der hohen Auslastung in den Covid-Kliniken der Region oder wegen einer notwendigen fachspezifischen Betreuung nicht mehr wie üblich behandelt werden können. Zusätzlich werden natürlich auch Covid-Patienten im Klinikum betreut, wobei neben der „normalstationären“ Behandlung von COVID-Patienten (insgesamt rund 170 Patienten) der besondere Schwerpunkt im Landesklinikum in der Betreuung von Intensivpatienten liegt:

Auf den beiden Intensivstationen im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf wurden seit Beginn der Pandemie 31 Patienten mit SARS-CoV-2 betreut, wobei pro Patient eine durchschnittliche Verweildauer zwischen zwei und sechs Wochen besteht. Zuletzt zeigte sich eine leichte Entspannung der Situation, aktuell befinden sich noch sieben COVID-Patienten auf der Intensivabteilung. Während in „Normalzeiten“ auf beiden Intensivabteilungen 16 Intensivpositionen zur Verfügung stehen, wurden die Behandlungskapazitäten im Rahmen der zweiten Welle auf 22 Intensivpositionen erhöht, was zu einer massiven Mehrbelastung der Mitarbeiteren führt.

NÖN: Warum ist die Arbeit an Covid-Intensiv-Patienten so viel anstrengender, als bei normalen Intensiv-Patienten? Ist die Arbeit auch emotional anders?

DGKP Helmut Ollinger: Anstrengend ist die Arbeit vor allem aufgrund der Schutzkleidung, die man über Stunden trägt. Denn pro COVID-Patient ist man zwischen drei bis vier Stunden mit der Pflege beschäftigt, währenddessen gibt es auch kein Trinken, Essen oder keinen WC-Gang. Bei „normalen“ Intensivpatienten dauert die Pflege in der Regel rund zwei Stunden, also deutlich kürzer. Emotional anders ist es auf jeden Fall, denn z.B. bei Intensivpatienten nach einer Operation weiß man, womit man rechnen kann – ein Patient im künstlichen Tiefschlaf, dessen Zustand sich nach und nach verbessert. Bei COVID-Patienten ist es umgekehrt: Wenn sie zu uns kommen, sind sie noch ansprechbar, binnen kurzer Zeit tritt dann aber eine Verschlechterung ein - sie sind nicht mehr ansprechbar und müssen künstlich beatmet werden.

Oberarzt Philipp. Wimmer: Die Arbeit ist einfach aufgrund der umfangreichen Schutzkleidung körperlich sehr anstrengend, vor allem die ärztlichen Tätigkeiten wie z.B. Intubieren, Reanimieren, die Beatmung optimieren und die Therapien evaluieren. Dazu kommt dann noch ein großer administrativer Aufwand bei COVID-PatientInnen. Was emotional sehr schwierig ist, sind die unvorhersehbaren Verläufe der Erkrankung. Beinahe binnen Minuten können sich PatientInnen massiv verschlechtern.

NÖN: Wir hören aus dem westlichen Bundesländern immer, wie sehr am Limit das Personal in den Intensivstationen arbeitet: Hattet ihr wenigstens in der Sommerphase Zeit, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen?

Ollinger: Ja, der Sommer war bei uns etwas leichter und nicht so stressig. Ich erhole mich am besten beim Sport, da kann ich gut abschalten.

Wimmer: Im Sommer waren durchaus Erholung und Urlaub möglich, am besten kann ich meine Batterien aber durch Zeit mit meiner Familie und im Garten aufladen.

NÖN: Es wird immer vom Personalmangel gesprochen: Wie lange dauert die Ausbildung zur Intensiv-Pflegekraft, wie viele Sonderausbildungen sind da notwendig. Wie sieht es bei den Fachärzten aus?

Ollinger: Für die Ausbildung zur Intensiv-Pflegekraft ist natürlich zuerst ein Abschluss als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson nötig, diese Ausbildung dauert drei Jahre. Dann braucht man noch die Sonderausbildung Intensivpflege, die wiederum ein Jahr dauert, und natürlich viel Erfahrung. Denn einen Patienten alleine betreuen kann man frühestens erst nach einem halben Jahr Einschulung.

Wimmer: Die Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin dauert insgesamt 12 Jahre – sechs Jahre Studium und dann noch sechs Jahre Facharztausbildung. Einen Personalmangel gibt es auf unserer Abteilung momentan nicht, die Situation kann sich jedoch schnell ändern. Wir sind in der glücklichen Lage den ärztlichen Nachwuchs im Landesklinikum selbst ausbilden und danach auch im Klinikum halten zu können.

NÖN: Frage an beide: Warum haben Sie sich für die Arbeit auf der Intensiv entschieden?

Ollinger: Die Arbeit hier ist sehr interessant, medizinisch herausfordernd und mit viel Eigenverantwortung verbunden.

Wimmer: Schon im Studium hat mich die Intensivmedizin interessiert und es war immer mein Ziel am kritisch-kranken Patienten arbeiten zu dürfen. Das Faszinierende an der Intensivmedizin ist, dass man doch etwas bewirken kann. Ein Aufenthalt auf der Intensivstation bedeutet nicht unweigerlich den Tod des/der Patienten/in.

NÖN: Letzte Frage: Ihr persönlich berührenster Moment mit Coronapatienten (oder deren Angehörigen)?

Ollinger: Als ich plötzlich eine Freundin meiner Mutter aus Kindertagen als Patientin betreuen musste, war ich doch sehr froh, dass es meiner Mutter gut geht.

Wimmer: Es gibt für mich keine dezidierten Momente, das Schicksal jedes Patienten bewegt. Es berührt aber auch mich als erfahrenen Intensivmediziner noch immer sehr, wenn Patienten trotz intensivster Bemühungen versterben und man dann den meist unvorbereiteten Angehörigen die Todesnachricht überbringen muss. Für mich ist es hier besonders wichtig ihnen dann die Möglichkeit zu geben, sich zu verabschieden, auch in Coronazeiten.