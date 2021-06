Der erste Coronafall wurde im Bezirk Mistelbach am 13. März 2020 registriert, der Höchstwert beim Corona-Index wurde am 16. November bei 313 verzeichnet.

Aktuell sind im Bezirk Mistelbach noch fünf Personen an Corona erkrankt, 34 sind direkt an Covid-19 verstorben, 16 weitere Personen an den Folgen der Erkrankung binnen eines Monats.