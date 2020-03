Die Ordinationssperre, per Aushang kundgetan, habe sich auf eine geplante, professionelle Bodendesinfektion bezogen, die „Männer mit Schutzanzügen“, die dabei beobachtet worden waren, sei das Reinigungspersonal gewesen. Die Ordination hatte nach der Reinigung wieder, wie gewohnt, geöffnet gehabt und war nur einen Tag lang gesperrt gewesen.

Tatsächlich in die Ordination war in der Vorwoche aber ein Covid-19-Patient in Neudorf gekommen: Ärztin Claudia Fenz sperrte aus Sicherheitsgründen die Ordi, bis die Räumlichkeiten entsprechend desinfiziert wurden und die Schnelltests für sie und ihr Team ausgewertet sind. Die Ordnination wird am 18. März wieder öffnen.

Was war passiert: Eine Gruppe aus dem Dreiländereck war in St. Anton (Tirol) Skifahren. In den berüchtigten Apres-Ski-Bars waren die Männer nicht, betonen sie, sie dürften sich in Gasthäusern angesteckt haben. Bei der Rückkehr bemerkte einer von ihnen Covid-19-Symptome, rief bei der Hotline an - und ging parallel zur Ärztin.

Derzeit gibt es keine weiteren Fälle aus dem Kreis der Skifahrer. Weitere drei Tests erfolgten am Wochenende, das Ergebnis ist noch ausstehend. Mit wem im Ort die acht Männer in der letzten Woche in Kontakt waren, ist noch fraglich. Alle haben per Bescheid Ausgehsperre für die ganze Familie. Die Straßenmeisterei Zistersdorf und Poysdorf, wo die Männer arbeiten, wurden vom Land NÖ als Vorsichtsmaßnahme dienstfrei gestellt. Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme des Landes als Arbeitgeber.

Zumindest zwei der bisher vier diagnostizierten im Bezirk diagnostizierten Covid-19-Fälle kommen aus der Region Dreiländereck.