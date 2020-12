Organisiert vom Bundesheer der Mistelbacher Kaserne und unterstützt von den Sanitätern des Roten Kreuzes und den Ordnungsdienst der Feuerwehr Mistelbach liefen die Tests an zwei Tagen ohne Probleme. Wenn dann doch ein großer Schwung kam, dauerte die Testung gerade mal zwölf Minuten.

„Am Samstag kamen knapp 1.000 Lehrer, der Rest dann am Sonntag“, sagt Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg. Der Großteil der Lehrer kam am Samstagvormittag – und nur ein einziger Test war an diesen beiden Tagen positiv.

Der Ablauf funktionierte perfekt: Eingewiesen von den Feuerwehrleuten wurden die Lehrer in den Stadtsaal gelotst, dank einer entsprechenden Zeitsloteinteilung, wurden Wartezeiten verhindert. „Wir haben für eine Teststraße pro 15 Minuten 10 Lehrer eingeteilt, aufgebaut sind drei Teststraßen“, weiß Hohlweg. Und das klappte. Und auch der Rachenabstrich über die Nase, durchgeführt von Mitgliedern des Roten Kreuzes und diplomierten Heeressanis ging Flott. Das war’s dann auch wieder für die Lehrer, das Testergebnis bekamen sie per SMS aufs Handy, bei einer etwaigen Positivtestung mussten sie zum PCR-Testabstrich bei der 1450-Teststraße beim Mistelbacher Bauhof.

In Einsatz waren bei der Testung in Mistelbach 25 Soldaten, sieben Studenten in der Administration, fünf Sanitäter des Roten Kreuzes und schichtweise drei Mitglieder der FF.

Stichwort EDV: bei den Massentests in Wien und den westlichen Bundesländern funktionierte das nicht wirklich: „Es gab Probleme bei der Anmeldung“, weiß Hohlweg: Bei manchen sei da der Server abgestürzt, registriert worden war aber jeder Registrierungsversuch - so seien manche Lehrer sechs mal auf der Anmeldeliste gestanden. Und auch beim Probelauf am Freitagabend habe es noch Probleme gegeben. Die seien aber mit dem Update vom Samstagmorgen behoben gewesen: „Aber wir haben auch eine analoge Alternative mit Zettel und Kugelschreiber vorbereitet“, sagt der Kasernenkommandant.

Auf Interesse stieß die erste Massentestung im Bezirk auch bei vielen Bürgermeistern, die sich die Teststraßen des Bundesheeres in Aktion ansahen. Schließlich müssen sie ähnliches in zwei Wochen in ihren Gemeinden organisieren. "Wir bieten an, dass wir dann unser Know-how an die Gemeinden weitergeben", sagt Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg. Testpersonal könne man nur bedingt schicken, da man in den drei Bezirken Hollabrunn, Mistelbach und Gänserndorf zuständig sei: "Uns wir haben nur 350 Soldaten."