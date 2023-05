Mistelbacher Kino braucht die Hilfe der Filmfreunde

Per Newsletter informierte man die Fans über die geplante Crowdfunding-Kampagne zur Erhaltung des historischen Kinos in Mistelbach. Seit 1929 ist das Kino in Betrieb und damit eines der ältesten noch betriebenen Kinos in Niederösterreich.

Crowdfunding bedeutet, dass sich Projekte über Spenden vieler einzelner Personen finanzieren. Vor allem im Kunst- und Kulturbereich, aber auch bei Start-ups ist das eine sehr beliebte Finanzierungsmöglichkeit. Um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und idealerweise von der Idee zu überzeugen, dreht man einen Trailer, in dem Projektunterstützer zu Wort kommen. Auch Bürgermeister Erich Stubenvoll und Gerlinde Zottl, eine besonders treue Kinogängerin, sprechen sich im Trailer für die Initiative aus.

Beim Crowdfunding wird ein finanzielles Ziel gesetzt, das zur Ausschüttung des Betrags erreicht werden muss. Schießt man beim Spenden über das Limit hinaus, ist das nur erfreulich und fließt natürlich in die Erneuerungsarbeiten ein.

Die Kampagne startet am 23. Mai und wird 30 Tage lang laufen. In diesem Zeitraum hat man sich zum erklärten Ziel gesetzt, 15.000 Euro für den Erhalt des Kinos zu lukrieren und es fit für die kommenden Jahre zu machen. „Die anvisierte Summe ist ein erster Schritt zur Revitalisierung des Kinos. Uns ist bewusst, dass es weit mehr benötigen wird, um all die notwendigen Arbeiten an diesem Ort vorzunehmen. Wir wollen jedoch mit den für uns wichtigsten Punkten beginnen“, sagt film.kunst.kino-Obmann Herbert Marko. Geplant sind Investitionen in die Elektrik, Eingangsbereich, Sanitäranlagen, Kino-Technik sowie in Veranstaltungstechnik.

Für Familien, Kulturinteressierte, regional Verwurzelte, Unternehmungslustige und natürlich Filmliebhaber jeglicher Art sind wir ein regionales Zuhause. Und das wollen wir auch bleiben! Vereinsobmann Herbert Marko

Zum Start der Kampagne am 23. Mai lädt der Kulturverein bei freiem Eintritt zur Vorstellung von Steven Spielbergs "Die Fabelmans" und zur Ausstrahlung des Trailers ein. Die Karten für dieses Event müssen auf der Website https://filmkunstkino.at online reserviert werden.

