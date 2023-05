Das Mistelbacher Kino braucht dringend neue Technik

Der Kulturverein film.kunst.kino vergrößert durch verschiedene Schwerpunkte das Filmangebot im Weinviertel und hat sich seit dem Jahr 2011 zu einer fixen Größe im Weinviertler Kulturangebot etabliert. In der regelmäßigen Filmschiene im Kronen Kino Mistelbach werden österreichische, europäische und internationale Programmkinofilme gezeigt, also anspruchsvolle, schräge, berührende, ungewöhnliche und wertvolle Filme abseits des amerikanischen Mainstreams.

Damit dies auch so bleibt, wurde die Crowdfunding-Aktion vom Kulturverein film.kunst.kino zusammen mit René Pregler, dem Betreiber des City Cine Stadtkinos, ins Leben gerufen.

Mit der kostenlosen Aufführung von Steven Spielbergs neuestem Film „The Fablemans“ lud der Verein film.kunst.kino die Kinobegeisterten ins Mistelbacher Kino in die Oberhoferstraße.

Bevor sich die Besucher auf das über zweistündige Kinoerlebnis einlassen durften, wurde die bereits im Vorfeld groß angekündigte Crowdfunding-Kampagne mit einem emotionalen Trailer feierlich eröffnet. Darin erinnern sich Bürger von Mistelbach bis hin zum Bürgermeister und Stammbesucher von jung bis alt an sehr persönliche Erlebnisse, die sie mit dem Kino Mistelbach verbinden. Auch Vereinsobmann Herbert Marko wandte sich mit einer Videobotschaft an das Publikum, das den Kinosaal bis auf den letzten Platz ausfüllte.

„Die Kinotechnik ist auch schon über 30 Jahre alt. Wenn hier etwas kaputt geht, dann ist es hin, da dieses Gerät gar nicht mehr serviciert wird. Wir laufen also Gefahr, dass die Leinwand von einem Moment auf den anderen schwarz bleibt“, erklärte Vereinsmitglied und selbst Filmemacher Manfred Asperger den Besuchern den Hintergrund der Spendenaktion. Die erhofften Einnahmen sollen zu 100 Prozent in die Sanierung der Infrastruktur und in die Aufhübschung des Kinos fließen.

„Das Prinzip von Crowdfunding ist ein Alles- oder Nichts-Prinzip. In unserem Fall haben wir ab heute genau 30 Tage Zeit, um unser Ziel von 15.000 Euro zu erreichen. Erreichen wir nur 14.900 Euro, so ergeht leider gar nichts an das Kino, und jeder Spender bekommt sein Geld zurückerstattet“, so Asperger.

Spenden für die Aktion „Rettet unser Kino“ können über die Website www.filmkunstkino.at gegeben werden. Dabei gibt es je nach Spendenhöhe interessante Belohnungspakete bis hin zu einer exklusiven Filmvorführung.





Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.