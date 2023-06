Wolkersdorf: Regionsschnecke RuWi sammelt Geld für erste CD

Grafikerin Barbara Wittmann schuf vor Jahren die kleine Regionsweinbergschnecke RuWi: In einem Buch zog die süße Schnecke durch die Orte der Region um Wolkersdorf und erlebte dort Abenteuer - und so nebenbei lernten die jungen Leser auch ihre Region kennen. 2021 komponierte Alexander Blach-Marius dann ein RuWi-Musical für die Kleinregion: 150 Kinder in drei Besetzungen spielten das Musical an neun Orten in 22 ausverkauften Aufführungen.

Damit die Ohrwürmer auch für die Nachwelt zum Mitsingen erhalten bleiben, soll jetzt eine CD entstehen: „Der Tonträger soll die Botschaft des Musical nachhaltig wirksam machen, wie die Glitzerspur einer Schnecke“, sagt Barbara Wittmann. Geplant ist auch, die Lieder dann auf Streamingdiensten hochzuladen.

Die 13.500 Euro werden für die nicht billige Produktion gebraucht: Musikergagen, Tontechnik, Grafik, Produktion, Druck und mehr fallen da an. „Die Tonspuren des Orchesters und der jungen Sängerinnen und Sänger werden an verschiedenen Tagen aufgenommen und dann im Tonstudio durch den Tontechniker zusammengeschnitten, damit wieder ein Ganzes entsteht“, weiß Wittmann: Auf dem Tonträger wird neben den gesungenen Versionen auch eine Karaokeversion zu hören sein. Die Texte zu den Liedern gibt es natürlich zum Mitsingen im Booklet der CD, welches layoutiert und gedruckt werden muss.

„All diese Kosten sind bei einer kleinen Produktion nicht allein durch den Verkauf der Tonträger finanzierbar. Aber: Wir wissen, dass das Thema und vor allem die Musik viele von euch berühren wird und wir auf eure Unterstützung zählen können“, freut sich die Initiatorin.

Aktuell gibt es schon Förderzusagen für 70 Prozent der 13.500 Euro, wer RuWis Weg zu einer CD unterstützen will: https://wemakeit.com/projects/ruwi-musical-cd