Dachmarke Weinviertel Der Weinviertel-Schriftzug wird zum Erkennungszeichen

Lesezeit: 3 Min Team Mistelbach

Bürgermeister Thomas Speigner (Sprecher LEADERN Region Weinviertel-Donauraum), Landtagsabgeordneter René Lobner (Obmann LEADER Region Marchfeld), Hans Gartner (Obmann LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg), Landtagspräsident Karl Wilfing, Hannes Steinacker (Geschäftsführer Weinviertel Tourismus), Christine Filipp (Geschäftsführerin LEADER Region Weinviertel Ost), Bürgermeister Christian Frank (Obmann LEADER Region Weinviertel Ost), Landtagsabgeordneter Kurt Hackl (Aufsichtsratsvorsitzender Weinviertel Tourismus), Sonja Eder (Projektleiterin LEADER Region Weinviertel-Donauraum), Markus Weindl (Geschäftsführer LEADER Region Marchfeld), Renate Mihle (Geschäftsführerin LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg). Foto: LEADER Region Weinviertel Ost

D as Weinviertel als aufstrebende touristische Destination und als Herkunftsregion qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen ist bereits über seine Grenzen hinaus bekannt. Die Weinviertel Tourismus GmbH präsentierte mit den vier Weinviertler LEADER-Regionen das gemeinsam ausgearbeitete Dachmarkenpapier im Rahmen eines Pressefrühstücks am Bio Obstbau Filipp in Bogenneusiedl.