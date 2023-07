Gaubitsch: Musiker als Schankburschen

Der Musikverein Gaubitsch veranstaltete im Pfarrhofinnenhof einen Dämmerschoppen, bei dem „Die kleine Blechmusik“ - eine Formation aus Blechinstrumenten - für die musikalische Umrahmung mit Polkas, Märschen und Walzern sorgte. Reinhard Hölzl vom Musikverein spielt in diesem Ensemble am Tenorhorn mit. Die Musiker waren für die eine oder andere flüssige Notenspende dankbar und so ging sie auch auf Musikwünsche ein.

Bei guter Stimmung fanden sich auch viele Tanzpaare auf der extra aufgebauten Tanzfläche. Die musikalische Darbietung genoss auch Bürgermeister Franz Popp mit seiner Familie. Die Mitglieder des Musikvereines unter Obmann Elias Hölzl und Kapellmeister Johannes Steininger sorgten diesmal für das leibliche Wohl und die Marketenderinnen kredenzten den Zuhörern Schnaps und Liköre.