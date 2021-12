Bezirk Mistelbach: Fünf Einbrüche in drei Wochen

Die Saison der Dämmerungseinbrecher hat wieder begonnen: „Wir hatten in den vergangenen drei Wochen fünf entsprechende Einbrüche in Mistelbach, Wolkersdorf und im Norden“, sagt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Andreas Thenner: „Auch wenn das wenig gegenüber früher ist: Die Bürger sollen gerade jetzt in dieser Jahreszeit achtsam sein“, sagt der Polizist. Die Tatorte sind für Thenner teilweise schon überraschend: „Es waren zwei in Laa dabei. Dort hatten wir die letzten zwei Jahre keine Dämmerungseinbrüche.“

Die Vorgangsweise der Täter ist dabei immer ähnlich, in einigen Fällen geht die Polizei von den gleichen Tätern aus: Meist kommen die Einbrecher über die Terrassentür ins Haus, zu 54 Prozent bleibt es sogar nur beim Einbruchsversuch.

Die Polizei setzt auf verstärkte Präsenz in den Orten, Thenner bittet die Bürger, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei anzurufen: „Das kostet nichts und kann immens helfen, Straftaten zu verhindern und aufzuklären“, sagt Thenner.