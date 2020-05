ÖVP dankt für den Zusammenhalt .

„Stellvertretend für unsere Gesellschaft, die in diesen Zeiten so stark zusammenhält, überbringen wir am 1. Mai den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landespflegezentren und Landeskliniken Aufmerksamkeiten in Form von regionalen Köstlichkeiten und persönlichen Dankesworten unserer Landeshauptfrau", sagen die ÖVP-Abgeordneten des Bezirks Kurt Hackl und Manfred Schulz, sowie Landtagspräsident Karl Wilfing: "Es soll ein kleines Zeichen der Anerkennung sein – Sie leisten in dieser Ausnahmesituation außergewöhnliches.“