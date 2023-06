Plach: „Nur mehr mit hauptamtlichem Bürgermeister zu leisten“

„In den Gemeinderat kam ich, als 1972 sieben kleine Gemeinden zur Marktgemeinde Gaweinstal zusammengelegt wurden. Da haben einige alte Funktionäre gesagt, dass sie sich das nicht antun wollten und da war Platz für uns Junge“, erinnert sich Johann Plach. „Bürgermeister Hubert Schüller hat mich dann gefragt, ob ich Ortsvorsteher von Gaweinstal werden will - das war eine große Ehre für mich“, erinnert sich Plach. Später wurde er dann Schüllers Nachfolger.

Als Junger hatte er das Glück, dass der alte Gemeindeobersekretär noch im Amt war, der noch von Bürgermeister Josef Withalm eingestellt worden war: „Der hatte großes Wissen aus der Gemeinde und kannte die ganzen Geschichten rund um die Gemeindezusammenlegung. Dieses Wissen hat mir in den ersten Jahren als junger Bürgermeister sehr geholfen.“

Zu kämpfen hatte er auch immer mit der Rivalität der Ortsgemeinden untereinander: „Da gabs nur drei Themen: Feuerwehr, Musikverein und Sportverein. Und alle haben geglaubt, dass sie den jeweils besten davon haben.“ Das habe ihn immer geärgert. Bei Ausgaben in diesen Bereichen wurde ewig diskutiert, Investitionen von 1 Mio. Euro in den Volksschulneubau waren dann eine Sache von lediglich 15 Minuten.

Zu kämpfen hatte Plach auch immer mit einer angriffigen Opposition, die ihn nicht nur bei der Gemeindeaufsicht anzeigte, sondern ihn auch vor Gericht brachte. „Ja, da wurde ich verurteilt, weil ich etwas Gutes tun wollte und sozial gedacht habe“, gesteht der Altbürgermeister ein. Er hatte einer Familie erlaubt, schon in ein Haus einzuziehen, obwohl es noch keine Fertigstellungsanzeige gegeben hatte. „Das brachte mir neun Monate bedingt“, schüttelt Plach den Kopf.

Würde Plach heute wieder Bürgermeister werden wollen? „Es ist zur Zeit schwer, Bürgermeister zu sein. Zu meiner Zeit fielen zwei Drittel der Entscheidungen in den Gemeinden und ein Drittel kam vom Land. Heute ist das umgekehrt“, sagt der noch immer interessierte politische Beobachter. Und auch die Bürger seien kritischer geworden, was auch damit zusammen hängt, dass es starken Zuzug gab: Die Kamptal hat eine ganze Siedlung am Ortsrand von Gaweinstal errichtet und seit der Eröffnung der Nordautobahn sind Gaweinstal und Schrick begehrte Wohnorte.

Problematisch sieht er auch den Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund. So gesehen würde er heute wohl nicht mehr Bürgermeister sein wollen. Die Aufgaben als Gemeindeoberhaupt seien mittlerweile so umfangreich, dass der Ortschef der größten Marktgemeinde des Bezirks fast nur mehr mit einem hauptamtlichen Bürgermeister zu erledigen wäre. "Mit der Fraktionsarbeit, dem Gemeindevorstand, Terminen und Besprechungen kommt man da schon auf 60 Stunden pro Woche. So gesehen ist das Bürgermeistergehalt ohnehin zu wenig“, findet der Altbürgermeister.