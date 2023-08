Großartiges Schauspieldebüt

Mit ihr auf der Bühne Hans Handschuh, ein alter Theaterhaudegen, der trotz eines Unfalls vor einigen Tagen den Rollstuhl als Thron nützte, um auftreten zu können. Gudrun Sperner- Habitzl inszenierte das Stück und dankte allen Sponsoren, der Familie Zangl für die zur Verfügungstellung des Saales und dem ganzen Team der Theatergruppe „Das absolute Chaos“, die beim Bühnenaufbau und bei vielem rundherum eifrig mithalfen.

Hans Handschuh spielt ausgezeichnet den verbitterten alten König aus dem Märchen, der als Prinz bei Schneewittchen, genauso wie beim Aschenputtel gefragt war. Anna schafft es mit ihrer Natürlichkeit und Lebensfreude, ihn zum Lachen zu bringen, zum Aufstehen zu bewegen und letztendlich dazu, wieder ins Märchenbuch zurückzukehren. Eine schauspielerische Leistung von Anna Maria Martin.

Das Stück von Robert Thayenthal war Gudrun Sperner Habitzl schon immer ein Anliegen. „Mit Anna Maria Martin habe ich jetzt die richtige Partnerin für Hans Handschuh gefunden und daher heuer dieses Stück in Angriff genommen“, erklärte Gudrun Sperner-Habitzl. Es ist ein Stück, das zeigt, wie Tagträume und Phantasie gegenseitiges Verstehen von Alter und Jugend ermöglichen. Vorstellungen gibt es noch am 2. September um 19 Uhr und am 3. September um 16 Uhr im alten Klostersaal der Buchhandlung Zangl in der Wienerstraße. Karten unter Tel. 0699 181 220 02 oder auf der Homepage www.dasabsolutechaos.at.