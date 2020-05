Die letzten Zeitzeugen dieses Frühlings 1945 waren damals noch Kinder. Die 1941 geborene Mistelbacher Stadthistorikerin Christa Jakob erinnert sich zurück: „Das Kriegsende hat unsere Generation geprägt. Ich war noch ein kleines Kind, aber ich sehe alle Bilder vor mir. Beim Heulen der Sirene am Samstag haben mein Mann und ich später immer noch gesagt: ‚Fliegeralarm, ab in den Luftschutzkeller!‘“

Vor allem in den ersten Monaten der Besatzung durch sowjetische Truppen sei das Leid der Zivilbevölkerung im Bezirk groß gewesen. „Die Rote Armee, die im April 1945 von Süden her vorrückte - am 9. April überschritten Truppen die March, am 13. erreichten sie Wolkersdorf, am 18. Mistelbach und am 20. Poysdorf - errichtete eine Herrschaft, die von vielen als Willkürherrschaft erlebt wurde“, erzählt der Wolkersdorfer Historiker Stefan Eminger. Die materiellen Schäden waren beträchtlich. Allein in der Stadt Mistelbach wurde von 50 zerstörten Häusern berichtet.

Plünderungen standen an der Tagesordnung

Sämtliche Regeln des sozialen Zusammenlebens schienen in diesen Wochen außer Kraft gesetzt. Eine Folge waren Plünderungen, die sowohl von sowjetischen Soldaten, als auch Österreichern begangen wurden.

"Solidarität gab es vielfach nur noch in der eigenen Familie", sagt Eminger, „die offenstehenden Höfe und Häuser verleiteten so manche, eigene Verluste durch Gestohlenes zu ersetzen.“ Die plündernden Ortsbewohner wurden „Dorfrussen“ genannt. „Insbesondere der rasche Wechsel der Truppeneinheiten beim Vormarsch verhinderte eine Stabilisierung, da mit jeder Welle neuer Soldaten von Neuem Ausschreitungen begannen.“

Zu den Zuständen in der Stadt Laa zitiert Historiker Rudolf Fürnkranz aus einem Brief, mit dem sich die provisorische Stadtverwaltung am 24. Mai an die Bezirkshauptmannschaft richtete: „Am 16. Tag nach der Besetzung hören Plünderungen, Diebstähle von Eigentum, Requisitionen von Vieh, Heu, Frucht noch immer nicht auf, sodass die Ernährungslage der Stadt absolut katastrophal ist. [...] Die Geschäfte sind völlig ausgeplündert und die Restbestände verwüstet“, hieß es in dem Schreiben.

Frauen versteckten sich vor Soldaten

Die gefürchteten Übergriffe und Vergewaltigungen an Frauen und Mädchen durch sowjetische Soldaten sind ein weiteres dunkles Kapitel der ersten Besatzungswochen. „Vor allem in den ersten vier bis fünf Wochen gab es massenhafte Vergewaltigungen“, sagt Eminger.

Mädchen und Frauen hätten sich nachts in Scheunen, auf Dach- oder Heuböden oder auch unter freiem Himmel in Weingärten versteckt. Andere hätten versucht, sich als alte Frauen zu verkleiden, sich mit Ruß oder Mist zu verunstalten oder Symptome von Schwangerschaften oder Geschlechtskrankheiten vorgetäuscht, um den Übergriffen zu entgehen.

Auch Zeitzeugin Christa Jakob erinnert sich an die herrschende Angst, und sagt: „Wie in jedem Krieg wurden auch in NÖ Frauen zur Kriegsbeute. Aber die Besatzung war auch die Erlösung vom furchtbaren Naziregime.“

Jedoch sind es auch diese Wochen, in denen Menschen zu Helden werden: etwa der Salvatorianerpater Titus Helde, der sich schützend vor die Frauen stellte, die im Barnabitenkolleg Zuflucht gesucht hatten, und dabei am 22. April im Gang des Kollegs von sowjetischen Soldaten tödlich verwundet wurde.

Im August 1945 kehrte Ruhe im Bezirk ein

Im kollektiven Gedächtnis der Nachkriegsgeneration ist die frühe Phase der Besatzung untrennbar mit Plünderungen und Missbräuchen verbunden. Stefan Eminger verweist auf den historischen Kontext: „Die Rotarmisten kamen im Wissen, dass ihre Heimat von Deutschen und Österreichern in Schutt und Asche gelegt worden war. In der Sowjetunion starben durch den Krieg 20 Millionen Menschen, fast jeder Soldat hatte Angehörige verloren. Der relative Wohlstand der Menschen in Niederösterreich führte zu Erstaunen und Wut.“

Im August 1945 schließlich begann sich die Situation zu verbessern: Die raschen Truppenbewegungen waren vorüber und durch das Durchgreifen der sowjetischen Kommandanten wurden sicherere Verhältnisse in Mistelbach geschaffen.