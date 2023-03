Mistelbach: Demo-Zug gegen Kindesmissbrauch und Nitsch-Museum

Aufgerufen zum Protest hatte die Plattform „Stop Missbrauch“, Anlass für die erste Demo in Mistelbach waren Nitsch-Zitate aus dem in den 1970er-Jahren erschienenen Buch des im Vorjahr verstorbenen Aktionskünstlers Hermann Nitsch, „Die Eroberung von Jerusalem“, in dem er die Schändung von Kindern im Zuge der Eroberung der Stadt durch das Kreuzritterheer im Jahr 1099 nicht gerade appetitlich beschreibt. Die Demonstranten sehen darin einen Aufruf zum Kindesmissbrauch, sie verwehren sich auch gegen Blasphemie durch Nitschs Werk.

„Soll das Orgien-Mysterien-Theater der Gipfel unserer Kultur sein?“, fragen die Demonstranten polemisch? Sie fordern die Schließung des Museums und die Umwidmung der Räumlichkeiten. Stolz sei man hingegen auf die Ausstellungen im MAMUZ, dem Rest des Museumszentrums, das beide Einrichtungen beherbergt.

Das Thema Kindesmissbrauch, auch im Fahrwasser des Falles Teichtmeister, war für Birgit Fedhila von der Plattform „Stop Missbrauch“ zentrales Thema. Weitere Themen? Bei manchen Demonstranten die ORF-Zwangsgebühren, Migranten und „was man uns Österreichern in den vergangenen Jahren alles angetan hat“. Aber diese Wortmeldungen waren in der Minderheit.

Die Demo fand übrigens parallel zur Eröffnung der neuen Nitsch-Ausstellung im nitsch museum statt. Schwerpunkt der Schau ist heuer das Orgien-Mysterien-Theater. Ein Regenguss sorgte dafür, dass sich die letzten Demonstranten, vom Bahnhof bis zur Waldstraße hatte sich ein gewisser Schwund gezeigt, kurz nach 18 Uhr lieber in die Mistelbacher Lokale verzogen, als weiter zu protestieren.

