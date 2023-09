Niederleis: Neuer Schulgarten ist ein Platz zum Spielen und Lernen

Gleich im Anschluss an die Schulmesse zu Schulbeginn in der Volksschule Niederleis fand am 5. September die Segnung des neu gestalteten Schulhofs statt. Bürgermeister Klaus Mantler begrüßte die anwesenden Gäste und eröffnete seine Ansprache mit folgendem Zitat von Sadghuru: „Unsere Kinder sind die Zukunft dieser Welt. Es geht nicht darum, was wir aus ihnen herausholen können. Es geht darum, wie wir sie stärken können.“

Außerdem betonte Mantler, dass dieser Garten nicht nur ein Ort des Lernens sein soll, sondern auch ein Ort der Entspannung und des Genießens. Hier könnten sich die Kinder vom Schulalltag erholen, frische Luft einatmen, sich körperlich betätigen und die Schönheit der Natur bewundern.

Besonders interessant war der Rückblick auf die Umbautätigkeiten, die bereits Ende März begonnen hatten. Die Wege wurden neu asphaltiert, in etwas verkleinerter Form, um weniger Asphalt und mehr Spielfläche zu gewinnen. Auch wurde eine neue Brücke errichtet, da die alte schon in die Jahre gekommen war. Die Feuerwehr war für die Entfernung der Thujenhecke zuständig, die durch eine Hainbuchenhecke ersetzt wurde, um dem Grundsatz der Naturparkschule gerecht zu werden und heimischen Gehölzen den Vorzug zu geben. Die Spielgeräte wurden von der Firma Eibe errichtet.

Bei einem Arbeitstag der Gemeinderäte ist der Verputz der Gartenmauer abgeschlagen worden und vom Elternverein sind die Vorarbeiten für die Spenglerarbeiten umgesetzt worden.

Die Schulmauer wurde neu verputzt und bekam einen neuen Anstrich. Gerti Sagner bepflanzte den Garten neu und verlegte den Rollrasen.

Außerdem wurde der bestehende Brunnen genutzt und eine Bewässerungsanlage eingebaut. Der Fallschutz wurde von Johann und Stefan Wittmann, Michael Folly und Klaus Mantler gemeinsam eingebracht. Mit der Installation des Rasenroboters ist nun der Umbau des Volksschulgartens fast abgeschlossen. Demnächst wird noch eine kleine Sitzarena eingebaut werden, um den Unterricht auch im Freien abhalten zu können.

Besonderen Dank sprach Mantler allen beteiligten Firmen für die gute Zusammenarbeit und den Anrainern des Schulgartens für ihre Kooperation aus.

Bei der feierlichen Eröffnung waren Vizebürgermeister Stefan Wittmann, die Mitglieder des Gemeinderats, Kaplan Samuel Tetteh Siaw, Vertreter des Elternvereins, Vertreter des Naturparks Leiser Berge, Ehrenbürger Leopold Rötzer, das Lehrerteam unter Direktorin Dagmar Gruber, Eltern, Großeltern und alle Kinder der Volksschule Niederleis anwesend.