Laaer Recycling-Betrieb übernimmt Londoner Firma

Die Denner Group rund um Geschäftsführer Gottfried Denner junior und mit Sitz in Laa an der Thaya übernimmt per sofort die Environmental Business Products LTD (EBP) mit Hauptsitz in London (Großbritannien) und steigt damit zum internationalen Player im Bereich des 360-Grad-Recycling von Tonern und Druckerpatronen auf.

Die EBP ist sowohl in Großbritannien als auch am europäischen Markt mit eigenen Niederlassungen tätig und auf die Wiederaufbereitung von Druckerpatronen und Tonern spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt europaweit aktuell rund 80 Mitarbeiter.

Patrick Stead, Verkäufer und bisheriger Eigentümer der EBP, wird zukünftig mit Gottfried Denner senior beratend im Aufsichtsrat der Denner Group tätig sein und die Strategie des Unternehmens weiterentwickeln. Die Denner Group übernimmt das langjährig etablierte Senior-Management-Team der EBP, sämtliche Mitarbeiter, die Markenrechte sowie alle Tochtergesellschaften der EBP.

Gottfried Denner junior will europäischer Marktführer im 360-Grad-Recycling werden. Foto: Denner GroupLukas Fleisch

„Was 2012 als kleiner Familienbetrieb begonnen hat, wird nun ein europäisches Unternehmen. Das ist für die Denner Group ein sehr bedeutender und wichtiger Schritt, da wir nun am gesamten europäischen Markt unser 360-Grad-Recycling anbieten und umsetzen können“, erklärt Geschäftsführer Gottfried Denner junior.

Die Denner Group ist derzeit am europäischen Markt mit ihrer Recyclingsparte mit den Marken „Umweltbox“, „Abfall bringt Geld“ und „Call me new“ aktiv. Durch die Übernahme der EBP kann zukünftig der gesamte Recycling-Prozess vollständig im Unternehmen abgebildet werden. Das bedeutet die Sammlung und Wiederaufbereitung von Druckleergut sowie den internationalen Vertrieb dieser Produkte.

Druckerpatronen oder Toner, die nicht mehr wiederbefüllbar sind, werden durch ein spezielles Schredderverfahren am Standort in Laa in ihre Einzelteile (Eisen, Aluminium, Kunststoff) zerlegt. Die einzelnen Fraktionen gelangen so in den Wertstoffkreislauf zurück.

Unser ambitioniertes Ziel ist es, weiter zu wachsen und zum Marktführer in Europa zu werden Geschäftsführer Gottfried Denner junior

„Der gesamte Recyclingprozess – von der Sammlung und Wiederaufbereitung bis hin zur vollständigen Verwertung und Rückführung in den Wertstoffkreislauf von nicht mehr verwendbaren Kartuschen - wird bei uns abgedeckt und wir freuen uns, dass wir mit der Erfahrung eines international etablierten Unternehmens wie der EBP diesen großen Schritt machen können“, führt Denner weiter aus.

Er betont: „Unser ambitioniertes Ziel ist es, weiter zu wachsen und zum Marktführer in Europa zu werden. Ich danke meinem gesamten Team, das an der Realisierung dieses Meilensteines mitgewirkt hat.“

Wir möchten die Stärken beider Unternehmen bündeln und gemeinsam die Internationalisierung vorantreiben Patrick Stead, bisheriger Eigentümer der EBP

„Wir möchten die Stärken beider Unternehmen bündeln und gemeinsam die Internationalisierung vorantreiben“, betont Patrick Stead, bisheriger Eigentümer der EBP. „Als Mitglied des Aufsichtsrates freue ich mich darauf, die strategischen Weichen gemeinsam mit der Familie Denner stellen zu können und unsere Präsenz am europäischen Markt zu stärken.“

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Denner Group beschäftigt aktuell am Stammsitz in Laa an der Thaya 45 Mitarbeiter und verarbeitet zirka 500.000 Stücl leere Toner und Druckerpatronen pro Monat. Das Unternehmen erzielte 2022 mit seinen Recycling- und Vertriebssparten einen Umsatz in Höhe von rund 10 Millionen Euro mit Recycling und Vertrieb. Mit Ende 2022 wurden die einzelnen Firmen in die Denner Group (www.denner.group) eingebracht und damit alle Marken unter einem Dach vereint.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.