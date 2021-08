Der Corona-Impfbus kommt nach Laa .

Der Stadtgemeinde ist es gelungen einen Stationsstopp des NÖ Impfbusses zugeteilt zu bekommen. Notruf NÖ hat nun einen zeitnahen Termin für Laa festgelegt und so wird am Freitag, 20. August von 15 bis 18 Uhr der NÖ Impfbus direkt am Laaer Stadtplatz stehen. Dann können alle impfwilligen Personen ohne Voranmeldung bzw. Terminvereinbarung eine Covid-19-Schutzimpfung bekommen.