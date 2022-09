Franz Joseph-Büste vom Schleinbacher Denkmal gestohlen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Mir bleibt doch gar nichts erspart auf dieser Welt!“, soll Kaiser Franz Joseph zu seinen Lebzeiten gesagt haben. 100 Jahre später hallt der Ausruf dieser Tage in der Marktgemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach nach. Die aus einer Metalllegierung bestehende Büste seines Konterfeis wurde vom 1908 errichteten Kaiser-Denkmal gestohlen.

Aufgefallen ist das Fehlen der Franz Joseph-Büste am Montag (5. September): Die Marktgemeinde geht davon aus, dass der Diebstahl am Wochenende geschah. Amtsleiterin Heidi Holzmann hat in der Zwischenzeit erfahren, dass am Kronberger Friedhof ebenso Objekte aus Kupfer entwendet wurden.

Die Gemeinde hat Anzeige erstattet – und bittet um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat: 02245/2432 (Gemeindeamt Ulrichskirchen) oder 059/1333/278100 (Polizeidienststelle Wolkersdorf).

