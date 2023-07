Leberwurst-Eis für die Hunde und ganz viel Hausrezepte

Das Eisangebot im Bezirk Mistelbach kann sich durchaus sehen lassen. Ob fruchtig oder doch cremig schokoladig - eines haben sie alle gemeinsam: Sie werden täglich frisch zubereitet. Das schmeckt man natürlich. Die NÖN hat sich umgehört: eine Übersicht der besten Eisgeschäfte mit den außergewöhnlichsten oder auch altbekannten Sorten.

Harlekin: Eis für Menschen und Hunde

Die beliebtesten Eissorten? „Apfelstrudel- oder Cremeschnitteneis und die Klassiker, wie Erdbeer, Schokolade und Vanille“, sagt Walter Kruspel. „Und natürlich das Leberwursteis für unsere vierbeinigen Besucher!“, fügt er lachend hinzu. Auf die Idee gekommen seien sie vor einigen Jahren - immer wieder sei es vorgekommen, dass Hundebesitzer eine Kugel Eis für ihren vierbeinigen Freund gekauft haben. „Und dann haben wir beschlossen, einfach Leberwursteis herzustellen. Das kann man natürlich auch selber essen!“ Verarbeitet wird das außergewöhnliche Eis ganz normal, wie jedes andere Eis auch. Und die Hunde lieben es!

Hergestellt wird das Eis beim Harlekin natürlich täglich frisch. „Meine Tochter hat eine Eismanufaktur, da macht sie das Eis jeden Tag frisch. Und wir liefern das Eis auch an verschiedenste Lokale in der Gegend“, sagt Kruspel. Selbstverständlich wird alles ohne Geschmacksverstärker hergestellt - und die Rezepte sind bis auf kleine Anpassungen immer noch dieselben wie vor 30 Jahren.

Die Stadt Mistelbach hat eine hohe Eis-Dichte. Denn neben dem Harlekin gibt es noch Fausti in der Bahnstraße, Geier Eis am Hauptplatz und das eigentlich immer volle Café Schreiber in der M-City.

Der Gastgarten ist eigentlich immer voll: Das Café Schreiber in der M-City bietet als besondere Eissorten Schokobanane und Popcorn, richtig erfrischend ist Tropical Twist. Im Bild Celina Lustig mit einem der Eisbecher - auch zu empfehlen. Foto: Michael Pfabigan

Marzipan-Noughat ist als Eissorte sehr beliebt, eine Besonderheit das Germknödel-Eis mit Powidl, erzählen Silvia Vock und Zsanett Szuchy von der Geier Eisdiele am Mistelbacher Hauptplatz. Aber eigentlich hat jede Eissorte ihren Reiz. Foto: Michael Pfabigan

Gefragt ist jede Sorte Fruchteis und Cookie, erzählt Vittorio Fausti vom Eisgeschäft in der Mistelbacher Bahnstraße. Seit 1997 gibt es Fausti-Eis in Mistelbach, produziert wird vor Ort, denn das Lokal in Gänserndorf wird von der Mutter geleitet. "Wir sind zwei getrennte Firmen", sagt Vittorio. Foto: Michael Pfabigan

Wolkersdorf: Drei Eisgeschäfte auf nur wenigen Metern

Die Wolkersdorfer Hauptstraße sollte eigentlich Via Gelatti heißen: Denn zwischen Rathaus und Bittner-Platz gibt es gleich drei ausgezeichnete Eisdielen: Neo-Cafetierin Konstanze Grossauer war es wichtig, dass es auch weiterhin offenes Eis in ihrem Café Wizlsperger am Hauptplatz gibt: „Das gehört dazu.“ Der Lieferant blieb gleich, das Eis kommt aus der Eismanufaktur Polly's. Was ist die beliebteste Eiskombination derzeit? „Zitrone mit Heidelbeereis“, verrät Eiskönigin Sigi.

Besonders beliebt sind im Eis-Café Wizlsperger in Wolkersdorf Cookie- und Himbeer-Eis, das Zitroneneis ist extra zitronig. Im Bild Chefin Konstanze Grossauer und Eiskönigin Sigi. Foto: Michael Pfabigan

In der Hauptstraße findet sich seit zwei Jahren die Eisdiele Rino, Rasim "Denny" Zendeli ist stolz darauf, dass alle 26 Eissorten täglich neu gemacht werden müssen, da sie einen derartigen Absatz finden. Die Milch kommt vom Milchhof Lang in Pillichsdorf, das Eis ist selbst gemacht, bei einigen Sorten gibt es geheime Familienrezepte. In der Familie wird seit 1978 Eis gemacht, in Deutschland gibt es sieben Filialen der Familie. Außerdem: Bei Rino sind nicht nur die Fruchteissorten 100 Prozent vegan, auch das „Black Reno“-Schokoladeneis eignet sich für Veganer und Laktoseintolerante.

Seit zwei Jahren gibt es die Eisdiele Rino in der Wolkersdorfer Hauptstraße. Rasim "Denny" Zendeli ist solz darauf, dass alle 26 Eissorten täglich neu produziert werden. Besonderheit des Hauses: Fregali, ein altes Hausrezept mit einem Stück venezianischen Kuchen. Die Milch für's Eis kommt übrigens vom Milchhof Lang in Pillichsdorf. Foto: Michael Pfabigan

Beliebt bei den Kunden sind eigentlich alle Eissorten, sagt der Mitarbeiter, Besonderheit des Hauses: Ashanti-Eis. Die Eisdiele in der Hauptstraße gibt es seit 20 Jahren. "Unsere Kunden sagen, wir haben das beste Eis." Foto: Michael Pfabigan

Café Stoiber: Marille im Glas

„Ein Highlight ist definitiv die Marille im Glas“, sagt Philipp Stoiber. Ein mit Kuchenbröseln ausgestaubtes Glas und zwei Kugeln Eis, das ist eine besondere Nachspeise - nicht nur im Eisgeschäft, sondern auch im Wirtshaus. Grundsätzlich merkt man, dass dieses Jahr wieder mehr Leute verreist sind: „Letztes Jahr waren noch mehr Menschen hier und haben Urlaub in Österreich gemacht. Dieses Jahr trauen sich die Leute wieder mehr, wegzufahren.“ Verarbeitet wird das Eis auch hier ausschließlich mit Rohmilch aus Zwentendorf. „Rohmilch hat einen höheren Fettgehalt, das bringt noch mehr Cremigkeit rein“, erklärt Stoiber. Auch hier wird das Eis jeden Tag frisch produziert und mit 100 Prozent natürlichen Zutaten hergestellt. „Das Eis kommt wirklich 20 Meter von der Eismaschine in die Vitrine - also frischer könnte es wirklich nicht sein“, sagt Stoiber.

Stoiber-Eis ist übrigens so beliebt, dass es das auch unter anderem im Poysdorfer Eisenhuthaus gibt.

Jana und Leonie kommen mit ihren Eltern sogar aus Asparn an der Zaya um in Laa ein gutes Stoiber-Eis zu genießen. Foto: Susanne Bauer, Susanne Bauer

Stronsdorf: Gleich zwei Mal offenes Eis

Im Gasthaus Glaser macht die Chefin höchstpersönlich das Eis selbst: Mathilde Glaser hat rund 25 Sorten Eis im Angebot. Das kann entweder als Schleckeis oder als Eisbecher im Lokal genossen werden. „Ganz beliebt sind Whisky Crema, Eierlikör und bei den Kindern Cookies und Nutella“, erzählt die Wirtin, die bei der Eiserzeugung sehr kreativ ist und immer wieder neue Variationen ausprobiert.

Mathilde Glaser ist stolz auf ihre verschiedenen Eissorten, die sie im Gasthaus anbietet. Foto: Susanne Bauer

Das Eis von Ulrike Rupprecht ist weit über die Grenzen von Stronsdorf bekannt und beliebt: Mit einer kleinen Eisproduktion haben die Eltern von Ulrike Rupprecht Anfang der 60er Jahre gestartet. Heute setzt die Bäckerin bei den Eissorten immer noch auf die Klassiker: „Vanille, Erdbeer, Haselnuss und Schokolade sind immer noch die beliebtesten Sorten. Insgesamt bieten wir aber rund 30 Sorten an“, erzählt sie.

Ulrike Rupprecht und Karl Waismayer gönnen sich auch gerne eine Tüte Eis aus eigener Produktion. Foto: Susanne Bauer

Gaweinstal: Selbstgemachtes Eis seit dem Vorjahr

Seit vorigem Jahr erzeugt Christian Kriebaum in Gaweinstal selbst das Eis, zusätzlich zur Bäckerei. Gerade jetzt im Sommer sind auch viele Radfahrer, die auf den Radwegen um Gaweinstal unterwegs sind, froh, dass es hier ein Eisgeschäft gibt. Für Leo Kostal auch eine erfrischende Abwechslung bei der derzeitigen Hitzeperiode. Foto: Johann Hochleithner

Poysdorf hat durch das Gasthaus Gangl eine 100-jährige Speiseeistradition. Über Jahrzehnte war das Gangl-Eis am Dreifaltigkeitsplatz beliebter Sonntagsausflugspunkt von weit und breit. Diese Tradition führt heute Sohn Michael als Wetzelsdorfer Kirchenwirt weiter. In Kaffeehäusern und Gasthäusern wird in Poysdorf auch sehr gerne in Kooperation mit dem Kaffeehaus Stoiber aus Laa Eis angeboten.

In Poysdorf hat sich seit über sechs Jahren der Eissalon der Pizzeria di Mare am Kundschafterplatz sehr gut etabliert. In einer netten Eisgrotte verkauft die Familie Yousif selbst gemachtes Eis und setzt dabei von der Milch bis zu den Zutaten auf biologische Produkte. Das Eis wird in der Eismanufaktur nach eigenen Rezepten vor Ort gemacht und erfreut sich großer Beliebtheit. Heute ist ein Radausflug ohne Eisstation und Rast beim Kundschafterdenkmal kaum vorstellbar. Neben den wichtigen Standardsorten wie Erdbeer, Amarena, Haselnuss oder Schokolade gibt es auch immer neue trendige Eissorten, die das Angebot in der Vitrine sehr gut ergänzen, betonte Injela Yousif, die in der Familie für die Eisgrotte hauptverantwortlich zeichnet.