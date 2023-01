Heurige in Poysdorf werden weitergeführt

Der Heurige Veltlinerhof in der Brünnerstraße und der Heurige „zum Poysdorfer“ in der Kellergstetten, beide betrieben von Wolfgang Rieder, sind zu einer Institution geworden und aus dem gesellschaftlichen Leben Poysdorfs nicht mehr wegzudenken.

Wolfgang Rieder hat die Heurigen selbst 25 Jahre geführt und bereits seit über 50 Jahren darin tatkräftig mitgearbeitet. Er möchte sich jetzt auf den Weinbau konzentrieren. Die Familie Rieder ist weiterhin im Weinbau, im Weinhotel aber auch im Eisenhuthaus aktiv.

Bürgermeister Josef Fürst freut sich, dass mit 1. April Romana Hechberger und Erwin Wimmer den Heurigenbetrieb pachten und so für Poysdorf erhalten. Die Beiden verfügen durch ihre Arbeit im Mistelbacher Bauernarnt über große Heurigenerfahrung und freuen sich, als Wetzelsdorfer in Zukunft permanent in der Heimat tätig zu sein. Sie werden wie bisher Dienstag bis Sonntag ab 16 Uhr den Heurigen offen haben. „Zur Freude der Poysdorfer und der Touristen“, hob Tourismusstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl hervor.

Erwin Wimmer war der Region immer schon sehr verbunden und freut sich, nun in Poysdorf – seiner Heimatstadt – für die Gäste da zu sein. Er möchte den Heurigen regional und bodenständig, wie er war, weiterführen.

