Klinikum Mistelbach: Die MedCareBox kommt per Mausklick

In der MedCareBox NÖ befindet sich Verbandsmaterial für die ersten Tage nach der Entlassung, was den Patienten eine durchgängige Versorgung ermöglicht und bei Entlassungen am Wochenende Apothekengebühren spart. Neben einem Grundreinigungsset und einer Anleitung für die häusliche Pflege sind auch teure Spezialverbandsstoffe enthalten, die außerhalb des Klinikums meist erst bestellt werden müssten. Dieses Service wird vom Klinikum Mistelbach direkt mit den Krankenkassen abgerechnet.

Bisher waren für die Bereitstellung dieser Nachversorgung personal- und zeitintensive Prozesse für Pflegeteam, Klinikapotheke und Patientenverrechnung nötig. Das IT-Team des LK Mistelbach-Gänserndorf hat diese Abläufe nun volldigitalisiert und vereinfacht. Die Pflegekraft ordert nach Ausfüllen einer Filtermaske per Knopfdruck die benötigten Produkte, die von der Apotheke auf die Station geliefert und dort an die Patienten in der MedCareBox ausgehändigt werden.

Karl Schreiber, interimistischer Kaufmännischer Direktor: „Die rasche und unbürokratische Abwicklung ist ganz im Sinne von Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.“ Auch Pflegedirektor Christian Pleil meint dazu: „Die Unterstützung seitens unserer IT-Abteilung ist ein wichtiger Support, um sich auf den Kernprozess fokussieren zu können. Ein großer Dank an das Team!“