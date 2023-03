Mistelbachs BORG-Direktorin Zins: „Forderung nicht umsetzbar“

"Das ist vielleicht eine Schlagzeile oder eine Headline in einem Regierungspapier, aber etwas, das nicht umsetzbar ist", sagt Mistelbachs BORG-Direktorin und Sprecherin der AHS-Direktoren im Ö1-"Morgenjournal". Sie kenne keine einzige Studie, die die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme bestätige.

BORG-Direktorin Isabella Zins: "Die Forderung taugt nur als Schlagzeile!" Foto: proLAA

Außerdem "passt dieser Zwang aus meiner Sicht nicht zur Schulautonomie und auch nicht zur Kultur, die an unseren Schulen gepflegt wird", so die Direktorin des Bundesoberstufenrealgymnasiums. Es würde die Beziehung von Lehrern und Schülern belasten, wenn Lehrer in den ohnehin kurzen Pausen Sprach-"Polizist" spielen müssten und man müsse auch an die Auswirkungen etwa auf die ukrainischen Schülerinnen und Schüler denken. Wenn die Kinder im Spiel verschiedene Sprache nutzen würden, sehe sie das außerdem eher als Bereicherung und nicht als Nachteil.

