Direktoren im Bezirk einig: „Vielfalt der Sprachen ist Bereicherung“

Die Debatte über die umstrittene Forderung der schwarz-blauen Koalition, Deutsch als Pflichtsprache in den Schulpausen einzuführen, geht weiter. Das Gesetz, das bereits vor Jahren in Oberösterreich gescheitert ist, soll jetzt in Niederösterreichs Schulen über die Schulordnung durchgesetzt werden - und stößt auf harte Kritik. Außerdem ist diese Vorgabe der Landesregierung auch ein Widerspruch in sich: Die Schulordnung wird ja autonom vom Schulgemeinschaftsausschuss, der aus Schülern, Eltern und Lehrenden besteht, beschlossen.

„Unserer Sprache hat zwar einen wesentlichen Wert, die Vielfalt der Sprachen ist aber eine Bereicherung“, sagt Bildungsdirektorin Brigitte Ribisch und spricht sich klar gegen diese Vorgabe aus. Des Weiteren wäre das Gesetz nicht umsetzbar, geschweige denn kontrollierbar. Für Schüler mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, würde das Gesetz zu wesentlichen Benachteiligungen führen. Man solle voneinander lernen, das betrifft nicht nur die Sprache, sondern alle Bereiche des gemeinsamen Lebens, plädiert Ribisch. Auf keinen Fall sollten Jugendliche in den Hintergrund getrieben werden, weil die eigene Sprache nicht mehr gesprochen werden darf.

Auch für Thomas Jaretz, Direktor im BRG Laa, ist diese Forderung kein Thema. Im BRG Laa gibt es eine Deutschförderklasse mit 13 ukrainischen Schülern. Im Unterricht müssten sie sowieso Deutsch sprechen, um sich verständigen zu können. In den Pausen wird aber Ukrainisch gesprochen, das wird auch von einer ukrainischen Lehrerin gefördert. Um sich mit ihren österreichischen Mitschülern verständigen zu können, müssten die Ukrainer aber sowieso auch in der Pause Deutsch sprechen. „Das ist unser Konzept, ganz ohne Zwang“, sagt Jaretz. Schüler sowie Lehrer mit Migrationshintergrund sind Teil der Schule - und genau diese Vielfalt wird begrüßt, betont der Direktor des BRG.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.