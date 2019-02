Am 14. Jänner hatte die jüngste SPL TELE Mitarbeiterin ihren ersten Arbeitstag. Die 17-jährige Jacqueline Steininger ist der erste Lehrling des Weinviertler Unternehmens und wird dort zur Bürokauffrau ausgebildet.

„Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen. Die Entscheidung sich dieser Herausforderung zu stellen und dadurch unsere wichtigsten Ressourcen, unsere Mitarbeiter, für die Zukunft zu sichern ist im Mai 2018 gefallen. In den kommenden Jahren möchten wir vermehrt in die Ausbildung von jungen Menschen investieren und ihnen die Lehre in einem zukunftsorientierten Unternehmen ermöglichen“, erläutert Geschäftsführer Florian Schütz den Entschluss, künftig als Lehrbetrieb Verantwortung zu übernehmen.

Aus 50 Bewerbungen wurden 20 Personen zur ersten Teilprüfung eingeladen. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat sich schließlich die 17-jährige Wienerin durchgesetzt, die sehr motiviert und engagiert bereits ihre ersten Ausbildungstage absolviert hat.

Als Hauptansprechpartner steht ihr Herbert Mann, kaufmännsicher Leiter der SPL TELE, zur Seite. „Jacqueline wird in den nächsten Jahren den Großteil der Abteilungen innerhalb der SPL Tele kennenlernen, da der Blick über den Tellerrand und damit für das große Ganze bei uns unglaublich wichtig ist“, erläutert Mann, der sich erfreut dieser neuen Herausforderung stellt.

Wie bedeutend eine kaufmännische Ausbildung für die Zukunft sein kann, weiß SPL TELE Eigentümer Rudolf Schütz, der selbst eine Lehre zum Industriekaufmann erfolgreich abgeschlossen hat. Heute ist er Inhaber der SPL TELE mit 430 Mitarbeitern und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Powerlines Group mit weiteren 1.200 Mitarbeitern.

Landtagsabgeordneter Kurt Hackl freute sich, Jacqueline Steininger als ersten Lehrling der SPL TELE begrüßen zu dürfen: „Als Vizepräsident der Wirtschaftskammer bedanke ich mich, dass ein Leitbetrieb aus dem Weinviertel eine Initiative setzt und jungen Leuten die Ausbildung in einem zukunftsträchtigen Bereich ermöglicht“.

Und ergänzt launig: „Da der Gründer der SPL TELE selbst eine kaufmännische Lehre absolviert hat und jetzt einem der größten Unternehmen des Weinviertels vorsteht, kann man dem ersten Lehrling der SPL TELE wohl ein Grundstück im ecoplus Wirtschaftspark reservieren“.