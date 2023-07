Sommer-Feeling in Laa: Tipps zum Abkühlen und Erholen

Ob baden & sonnen, sporteln & relaxen, essen & trinken, Musik oder Unterhaltung: Im Sommer 2023 lässt es sich in Laa, Hanfthal, Wulzeshofen, Ungerndorf und Kottingneusiedl gut aushalten. „Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie die heimischen Gastronomen in den Lokalen und Schanigärten oder die Vereine bei Veranstaltungen“, empfiehlt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. In der Therme Laa kann man sich - neben anderen Annehmlichkeiten - an heißen Tagen im Sommerbad besonders gut abkühlen.

„Aber die Stadtgemeinde Laa bietet auch niederschwellige kostenfreie Möglichkeiten zum Verweilen, Sport zu betreiben - zum Beispiel in der Motorikarena -, zu lesen bei den öffentlichen Bücherschränken und mehr“, ergänzt Ribisch. Eine kostenfreie Möglichkeit, unkonventionell und schnell Abkühlung zu finden, gibt's zum Beispiel im Mühlbach oder in der Thaya.

Danach könnte man die grünen Wohnzimmer in den Parks zum Picknicken nutzen. Direkt am Stadtplatz laden kleine schattige Zentrumsoasen zum Verweilen ein, ob unter den Platanen, auf der Wiese neben dem Rathaus oder unter den Bäumen auf den Sitzwürfeln. „Ich wünsche uns allen noch einen schönen wunderbaren Sommer: Verbringen Sie schöne, angenehme Stunden und laue Abende bei uns in der Großgemeinde Laa!“, freut sich Ribisch über jeden Besucher.