Mexikanisch oder Weinviertlerisch

Gemeinsam mit seinen Freunden an der Bar und als DJ, und mit Hilfe von Waltraud und Werner Hauser als Küchengehilfen im Hintergrund, wurde die Idee in der Kellergstetten umgesetzt. Die jungen Burschen hatten immer Mexikanisches mit Weinviertlerischem als Gegenpol gestellt. So gab es Piña colada versus Sturm und Tequila mit der Weinviertler Alternative, dem Marillenschnaps. Zum Cilli con Carne gab es alternativ das sehr beliebte überbackene Kellergatschbrot und vieles andere mehr. Auch das erste Vorspiel, der Jungwein aus dem Weingut Hauser, wurde bei Mexiko meets Weinviertel präsentiert. Bürgermeister Josef Fürst dankte im Besonderen Franz Peter Hauser für seine kreativen Ideen, mit denen er gemeinsam mit seinen Freunden rund um das Sturmfest die Kellergstetten belebte.