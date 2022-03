Krieg in der Ukraine: Welle der Hilfsbereitschaft aus dem Weinviertel

Unter den Spendern waren Rabensburgs Bürgermeister Wolfram Erasim und auch Mistelbachs Sozialstadrätin Roswitha Janka packte Hilfsgüter des Volkshilfe-Vereines Mistelbach in ihr Auto und fuhr nach Hohenau, um die Hilfsaktion zu unterstützen.

Foto: zVg

Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine kam auch vom Mistelbacher Weingut Waberer: Stadtwinzer Alex Waberer und Gattin Sibel spendeten den Erlös aller Bestellungen des vergangenen Faschingswochenendes in ihrem Wein-Webshop: „Wer Städte bombardieren lässt und damit das Leben von Unschuldigen bewusst gefährdet ist ein Mörder. Nichts anderes“, findet das junge Winzerpaar.

Die Aktion war erfolgreich: Insgesamt kamen 2.050,50 Euro zusammen, die jetzt auf das „Nachbar in Not“-Konto „Hilfe für die Ukraine“ gespendet werden. „Wir hoffen, dass dieser Beitrag den Menschen in der Ukraine in dieser furchtbaren Zeit hilft“, sagt Waberer.

