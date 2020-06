Die Weinviertel-Fahne als Bekenntnis .

Als stolzes Bekenntnis für das Weinviertel wurde am Montag in allen Gemeinden des Weinviertels die Weinviertel-Fahne gehisst. Öffentlichkeitswirksam geschah das im Bezirk am Buschberg, der höchsten Erhebung des Weinviertels, und am Hillersberg zwischen Mistelbach und Hüttendorf, wo einer von vier Weinviertel-Radrastplätze zu finden ist.