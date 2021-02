„Örtlich ändert sich für Kunden der fünf Standorte gar nichts, denn sie bleiben - wie gewohnt - auch in gleicher Besetzung, erhalten“, sagt Anton Trauner, der neue Leiter des Gesamtweinviertler Finanzamtes. Trauner war vor Jahren Leiter des Finanzamtes Mistelbach: „Rein die Abwicklung der Erhebungen und Prüfungen wurde mit Jahreswechsel einer Neustrukturierung und damit Modernisierung unterzogen.“

So würden nun eingelangte Anträge auf Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr ausschließlich in der lokalen Dienststelle bearbeitet, sondern kommen in einen großen österreichweiten Pool. Trauner: „Beispielsweise kann ab sofort die Steuererklärung eines Kunden in Tulln, von einem Mitarbeitenden z.B. in Bregenz bearbeitet werden. Dies erleichtert die Arbeitsverteilung und den Arbeitsweg intern und bringt auch Vorteile für die Kunden. Unter anderem wird dadurch die Durchlaufzeit einer Überprüfung deutlich verkürzt.“

Der gebürtige Retzer Anton Trauner kennt die österreichische Finanzverwaltung seit vielen Jahren. Nach seinem Jusstudium startete Trauner seine Laufbahn in Wien. Mit Erfahrung aus seiner Tätigkeit in der Finanzlandesdirektion zog es ihn wieder ins Weinviertel zurück. Trauner leitet mit der Fachdienstellenleiterin Melitta Schweinberger als seine Stellvertreterin die Dienststelle Weinviertel. In der fünftgrößten Dienststelle Österreichs sind dem Führungsduo insgesamt nun rund 280 Mitarbeitende unterstellt.

Einer der ersten Gratulanten zum neuen Job war übrigens Landtagspräsident Karl Wilfing: „In erster Linie möchte ich Anton Trauner zur neuen Position gratulieren. Mit seiner Fachexpertise und Erfahrung wird er die Geschicke in der Dienststelle Weinviertel sicherlich hervorragend lenken.“