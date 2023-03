DigBiz-Award Mistelbacher HAK kürte bestes Maturaprojekt

Lesezeit: 3 Min Michael Pfabigan

Das beste Matura-Projekt der HAK Mistelbach für Digital Business wird die Schule beim heurigen bundesweiten digBiz-Award vertreten: Alt-Direktor Johannes Berthold, Direktor Christian Rindhauser, die Gewinner Maximilian Hofmeister und Florian Westermayer, Raika-Direktor Markus Wirrer, Klassenvorständin Bettina Haushofer und Bürgermeister Erich Stubenvoll. Foto: Michael Pfabigan

„So viele gute Maturaprojekte hatten wir schon lange nicht mehr“, freut sich Klassenvorständin Bettina Haushofer: Am 16. März wurde in der HAK das beste Maturaprojekt gekürt. Weil es so viele gute Projekte im Abschlussjahrgang der HAK für Digital Business gab, hatte die Jury aus acht und nicht wie üblich aus fünf Maturaprojekten auszuwählen.