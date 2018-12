Der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien trauert um seine ehemalige Vorsitzende Margherita Goess, verwitwete Mautner Markhof. Sie war eines der Todesopfer des Familiendramas im Schloss Bockfließ.

Von 1966 bis 1975 agierte Margherita Goess als Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien. Der Kampf gegen die Zweckentfremdung der Gelder des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) und die kommunale Familienförderung waren einige ihrer familienpolitischen Themen.

Tiefe Freundschaft mit Kardinal Franz König

„Sie hat die Arbeit des Katholischen Familienverbandes Wien und Österreichs nachhaltig geprägt und Familienpolitik mitbestimmt“, fasst Barbara Fruhwürth, Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes Wien die Tätigkeit von Margherita Goess zusammen. Die Gründung des Oma-Dienstes, die Einführung der Elternbildungs- und Ehevorbereitungsseminare sowie Familienurlaube fielen in ihre Zeit. „Der Oma-Dienst ist heute unsere herausragende Serviceleistung für Familien. Dafür sind wir ihr in tiefer Dankbarkeit verbunden“, so die Vorsitzende. 1979 war Margherita Goess zwei Monate geschäftsführende Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes Österreichs.

Eine tiefe Freundschaft verband Margherita Goess mit Kardinal Franz König, mit dem sie auch familienpolitisch kooperierte. So gab es jeden Samstag jour fixe bei Eminenz – Woche für Woche wurde die politische Lage besprochen. „Mit Kardinal König konnte man völlig offen reden – auch über die Pille.“, erzählte Margherita Goess im Jahr 2004.

„Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Hinterbliebenen. Wir wünschen ihnen viel Kraft, um über diese schwere Zeit hinwegzukommen,“ sagt Barbara Fruhwürth im Namen des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien.